İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde anneannesine ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla işlem yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan torunu ve onun kayınbiraderi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Semra Şenkaya'ya (85) ait taşınmazla ilgili baskı ve hile yoluyla işlem yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Şenkaya'nın torunu K.Ş. ile onun kayınbiraderi E.S, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.