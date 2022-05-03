İzmir'de eşini öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de eşini öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

03.05.2022 17:38
İzmir'de eşini öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla başından vurarak öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla başından vurarak öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi 122. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu çift, aralarında kıskançlık sorunu olduğundan dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.M. üzerindeki tabanca ile eşi Recea Muhammed'i başında vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recea Muhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, tartıştığı karısını tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.M. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Balıkesir'de huzur' operasyonu Balıkesir'de huzur' operasyonu İzmir'de yabancı uyruklu adam tartıştığı eşini öldürdü İzmir'de yabancı uyruklu adam tartıştığı eşini öldürdü

Gaziemir, Polis, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de eşini öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:43 9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki kız, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
17:36 Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!
17:33 Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık
17:30 Eski eşini öldüren kişinin cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:21 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 17:53:43. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de eşini öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement