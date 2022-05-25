İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

25.05.2022 09:30
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'i yakalandı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında aralarında bir avukatın da bulunduğu 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin bir kısmının örgüt yöneticisi olduğu, bir kısmının da "sohbet" adı altında düzenlenen örgüt toplantılarına katıldığının belirlendiği kaydedildi.

Şüpheliler hakkında örgüte iltisaklarını gösteren, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak gibi deliller elde edildiği de belirtildi.

Kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Aralarında avukatların da olduğu 11 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı Aralarında avukatların da olduğu 11 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (3) İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (3)
Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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