İzmir'de genç cinayeti: Şüpheli gözaltında
İzmir'de genç cinayeti: Şüpheli gözaltında

İzmir\'de genç cinayeti: Şüpheli gözaltında
08.02.2026 10:59
İzmir Konak'ta tartıştığı genci vurarak öldüren 21 yaşındaki C.B. gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki genci tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Süvari Mahallesi'ndeki müstakil evde Can Muhammed Gökdemir ile C.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.B, Gökdemir'e tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olaydan sonra kaçan C.B'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

Öte yandan, sabah saatlerinde olayın yaşandığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de genç cinayeti: Şüpheli gözaltında - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de genç cinayeti: Şüpheli gözaltında - Son Dakika
