İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi - Son Dakika
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İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi

07.06.2022 09:25
İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi

Doğa Gönüllüleri Grubu üyeleri, İzmir'de Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına Urla ilçesindeki plajda çevre temizliği yaptı.

Doğa Gönüllüleri Grubu üyeleri, İzmir'de Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına Urla ilçesindeki plajda çevre temizliği yaptı.

Anne Tülin Batmaz'ın sosyal medya üzerinden "İyilik İkizim" adını verdiği proje kapsamında Urla Altınköy Plajı düzenlenen kampta, drama atölyeleri ve müzik etkinlikleri gerçekleştirildi.

Aralarında ikizlerin arkadaşlarının da bulunduğu gönüllüler, "Dünya Çevre Günü" nedeniyle sahili temizledi, geri dönüşümde kullanılacak atıkları topladı.

Anne Tülin Batmaz, Sayra ve Çınar'ın, iyilikleriyle dünyada iz bırakmaya devam ettiğini belirterek "İyilik İkizim" hareketiyle onlardan kalan iyiliği daha çok insana yaymaya çalıştığını ifade etti.

Bugüne kadar bu anlamda çok sayıda etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Batmaz, katılımcılara teşekkür etti.

Doğa Gönüllüleri Grup Lideri Burak Gumuşer ise herkesi doğaya karşı duyarlı olmaya davet etti.

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Kaynak: AA

İyilik, Çınar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi - Son Dakika

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