Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
30.01.2026 13:14  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
Haber Videosu

İzmir'de, silahla yağma suçundan 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., saklandığı depodaki kümeste öksürünce polis tarafından yakalandı.

İzmir'de, silahla yağma suçundan hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (49), saklandığı depodaki kümeste 'öksürünce' polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak'ta İzmir genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 'silahla yağma' suçundan hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın bir depoda saklandığı belirlendi.

Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

KÜMESE GİREN POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Depoya operasyon düzenlendi. Depodaki arama sırasında, içerdeki kümesten 'öksürük' sesi duyuldu. Bunun üzerine kümese giren polis, burada saklanan E.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan E.A., Eski İzmir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. E.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Polis, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi Juventus oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi Juventus oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:30:51. #7.11#
SON DAKİKA: Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.