İzmir'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplantısı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadın, çocuk ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren 30 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla toplantı yaptı. Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, "Sivil toplum kuruluşlarımızın da paydaşlığı ile üstümüze düşeni en kapsamlı şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kent genelinde kadın, çocuk ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan 30 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla toplantı düzenledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde mevcut politikalar, süren uygulamalar ve projeler ile yapılması gerekenlerin değerlendirildiği buluşmada katılımcılar, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelinde Herkes İçin Adil Bir Kent" bakış açısı ile hazırlanmış İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) 2025-2027 hedefleri ve kent genelinde yürütülen eşitlik temelli çalışmaları içeren bir sunum ile bilgilendirildi.

"Kadın ve çocuklar için adil yaşam"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ da yer aldı. Pınar Okyay, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında yerel yönetimlerin üstlendiği sorumluluklara vurgu yaparak "Yerel yönetimlere bu alanda büyük görev düşüyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın da paydaşlığı ile üstümüze düşeni en kapsamlı şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Toplumun hiçbir kesimini geride bırakmayan bir anlayışla yönetilen kurumumuz, kadınlar ve çocukların daha güvenli, konforlu ve adil bir yaşam sürmesi hedefiyle hareket etmeye devam edecek" diye konuştu.

Görüş alışverişinde bulunuldu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve önümüzdeki özel gün etkinlikleri için önerilerin paylaşıldığı, ortak görünürlük ve dayanışma faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda, özellikle şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, erişilebilir destek mekanizmalarının artırılması ve kadınların sosyal yaşama aktif katılımının teşvik edilmesi konuları öne çıktı.