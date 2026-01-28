İzmir'de Kadına Şiddet Davası: 2 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
İzmir'de Kadına Şiddet Davası: 2 Yıl 6 Ay Hapis

İzmir'de Kadına Şiddet Davası: 2 Yıl 6 Ay Hapis
28.01.2026 11:22
İzmir'de iş yerindeki çiçek tartışması sonucu kadına saldıran sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir'de, iş yerindeki çiçek nedeniyle çıkan tartışmada ortağı olan kadını darbeden sanığa, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Çiğli ilçesinde 5 yıldır ortak olarak emlak danışmanlığı yapan Songül Çolak ile E.E. arasında 15 Ekim'de, ofiste bulunan çiçek nedeniyle tartışma çıktı.

Çiçek saksısındaki toprağı ofisin önündeki çöp kutusuna boşaltan Çolak, yanına gelen ve aralarında arbede yaşanan E.E'nin itmesi sonucu düştü.

Hastaneye kaldırılan Çolak, tedavisinin ardından "kadına karşı tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla E.E'den şikayetçi oldu.

Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanması tamamlanan E.E'ye 15 Ocak'ta, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Kadında 4. derece kırık meydana geldiği için ceza 3 yıla çıkarıldı. Ancak cezanın, sanığın geleceği üzerindeki etkileri nedeniyle indirim yapılarak toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuklu bulunan E.E, cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Mahkeme, "kadına karşı tehdit" suçunun oluşmadığına hükmederek E.E'nin bu suçtan beraatine karar verdi.

Gerekçeli karar

Gerekçeli kararda, E.E'nin kadını sehpanın üzerinden kaldırarak savurduğu, bu savrulma sonucu müştekinin iş yerinin önündeki merdivenlerden düşerek yüzünü basamaklara çarptığı, olay sırasında bilincini kaybettiği ifade edildi.

Çolak hakkındaki adli raporda vücudunda kemik kırığı oluştuğu, kırığın hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği tespitine yer verildi.

Tanık beyanları, adli raporlar ve kamera görüntüleriyle birlikte değerlendirilen dosya kapsamında, sanığın "kasten yaralama" suçunu işlediğinin sabit görüldüğü aktarıldı.

"Cezanın yeterli olmadığını düşünüyorum"

Songül Çolak, AA muhabirine, iş ortağının çiçek saksısını kırdığını bahane ederek saldırdığını ileri sürdü.

Merdivenden aşağı itildiğini aktaran Çolak, "Saksının maliyeti belki 100 lira bile değildir. Zaten uzun süredir burada bir mobbing, bir bezdirme gibi davranışları vardı. Burada iş ortaklığımızı feshetme gibi hep durmadan tekliflerle geliyordu ve bu tekliflerini kabul etmediğim için yıldırmaya çalışıyordu. İtilmem sonucunda sert bir şekilde düştüğüm için de yüzümde ciddi kırıklar oldu, baygınlık geçirdim. Ambulansla hastaneye kaldırıldım." diye konuştu.

Kararı istinaf mahkemesine taşıyacağını ifade eden Çolak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cezanın yeterli olmadığını düşünüyorum. Daha caydırıcı bir ceza alması için elimden geleni yapacağım. Kadınlar olarak biz gerçekten dik durmak zorundayız. Çocuğumla birlikte burada yaşarken 'herhangi bir saldırıya maruz kalacağız mı?' diye tekrardan düşünüyorum. Yürürken arkama bakarak yürüyorum. Bunlar benim için psikolojik bir şiddet zaten."

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kadının elinde saksıdaki çiçekle ofis dışına çıkması, saksıdaki toprağı dökmesi, arkasından gelen sanığın itmesi sonucu düşmesi yer aldı.

Kaynak: AA

