Son Dakika Haberleri: İzmir'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, hava ambulansı ile İstanbul'a...
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İzmir'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, hava ambulansı ile İstanbul'a...

51 dakika önce

İzmir'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, hava ambulansı ile İstanbul'a getirildiİSTANBUL - İzmir'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve...

İzmir'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, hava ambulansı ile İstanbul'a getirildi
İSTANBUL - İzmir'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde bugün ameliyat oldu.Leo Bebeğin anne ve babası mutluluklarını doktorlarıyla paylaştı.
İstanbul, Kartal, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:37 Kaynak: İHA
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