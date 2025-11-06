İzmir'de Karasineklerle Mücadele İçin İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
İzmir'de Karasineklerle Mücadele İçin İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı

06.11.2025 10:17
İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği nedeniyle artan karasinek popülasyonuna karşı yıl boyunca düzenli ilaçlama çalışmaları yapacağını duyurdu. Özellikle hayvancılık alanları ve organik atık biriken bölgelerde yoğunlaşan çalışmalar, halk sağlığını korumayı hedefliyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği nedeniyle artan karasineklere karşı yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor. Kent genelinde belirlenen riskli alanlar düzenli olarak ilaçlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Vektör Mücadele Birimi, iklim koşullarının karasinek üremesine elverişli hale geldiği bu dönemde karasineklere yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hayvancılık yapılan alanlar, gübre ve organik atık biriktirilen bölgeler, mezbahalar, çöp konteynerleri gibi üreme noktaları sık sık ilaçlanıyor.

İlaçlama çalışmaları tüm yıl aralıksız yapılıyor

Ekipler, karasineğin larva ve ergin dönemlerine etkili biyosidal ürünlerle programlı şekilde ilaçlama yaparken, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda da ek müdahalelerde bulunuyor. Çalışmalarda insan ve çevre sağlığına uygun, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçların yanı sıra kimyasal içermeyen ipler ve karasinek tuzakları da kullanılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla karasinekle mücadelenin 12 ay boyunca kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
