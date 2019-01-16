- İzmir
'de korkunç manzara: Aynı aileden 7 kişi sobadan zehirlendi
İşe gelmeyince meraklandılar, korkunç manzarayı görünce şok oldular
İZMİR - İzmir'in Torbalı
ilçesinde, biri anne olmak üzere aynı aileden 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Torbalı ilçesi Ahmetli
Mahallesi'nde ikamet eden Burhankulu ailesinin tamamı sobadan zehirlendi. Bugün sabah saatlerinde tarlaya gitmesi gereken aile bireyleri, işe gitmeyince iş arkadaşları eve girince korkunç manzara ile karşılaştı. Aynı odada kalan anne Zeynep Burhankulu (45), kardeşler Emine (21), Hatice
(19), İhsan (16), Hediye (14), Rukiye ve Arif Burhankulu sobadan çıkan karbondioksit dumanından zehirlendi. Durumu gören işçiler, yetkililere hemen haber verdi. 112 Sağlık ekipleri olay yerine gelerek zehirlenen 7 kişiyi Torbalı Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Anne
Zeynep Burhankulu ve Emine Burhankulu başka hastaneye sevk edildi.