Son Dakika Haberleri: İzmir'de Korkunç Manzara: Aynı Aileden 7 Kişi Sobadan Zehirlendi- İşe Gelmeyince Meraklandılar,...

İzmir'de Korkunç Manzara: Aynı Aileden 7 Kişi Sobadan Zehirlendi- İşe Gelmeyince Meraklandılar,...

1 saat önce

- İzmir'de korkunç manzara: Aynı aileden 7 kişi sobadan zehirlendi İşe gelmeyince meraklandılar, korkunç manzarayı görünce şok oldularİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, biri anne olmak üzere aynı aileden 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

- İzmir'de korkunç manzara: Aynı aileden 7 kişi sobadan zehirlendi
İşe gelmeyince meraklandılar, korkunç manzarayı görünce şok oldular

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, biri anne olmak üzere aynı aileden 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde ikamet eden Burhankulu ailesinin tamamı sobadan zehirlendi. Bugün sabah saatlerinde tarlaya gitmesi gereken aile bireyleri, işe gitmeyince iş arkadaşları eve girince korkunç manzara ile karşılaştı. Aynı odada kalan anne Zeynep Burhankulu (45), kardeşler Emine (21), Hatice (19), İhsan (16), Hediye (14), Rukiye ve Arif Burhankulu sobadan çıkan karbondioksit dumanından zehirlendi. Durumu gören işçiler, yetkililere hemen haber verdi. 112 Sağlık ekipleri olay yerine gelerek zehirlenen 7 kişiyi Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Anne Zeynep Burhankulu ve Emine Burhankulu başka hastaneye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

Anne, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa
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