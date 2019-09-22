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İzmir'de livaneli coşkusu

41 dakika önce

SANATÇI Zülfü Livaneli'nin İzmir'de, Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konseri yüzlerce kişi izledi.

İzmir'de livaneli coşkusu, System.String[]

SANATÇI Zülfü Livaneli'nin İzmir'de, Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konseri yüzlerce kişi izledi.

Konserin bir bölümünde 'Sevdalım Hayat' kitabının nasıl ortaya çıktığından söz eden Zülfü Livaneli, "Fikir babası Teyvik Rodos'tur ve Sevdalım Hayat'ın temelleri İzmir'de atılmıştır. Bugün de Teyfik'in doğum günü" diyerek çalışma arkadaşının doğum gününü sahnede kutladı. Livaneli, daha sonra, "Ayrıca İzmir bugün yine çiçekler açmış, bir nebze katkımız varsa ne mutlu bize. Hoşgeldiniz" diyerek seyirciyi selamladı. Teyfik Rodos'un kızının da 'Kız Çocuğu' şarkısını seslendirdiği konserde Zülfü Livaneli, "Adı Berkin de olsa Eren Bülbül de olsa çocuklar öldürülmemeli, ölmemeli bu ülkede" dedi. Rengim Gökmen'in yönettiği, gitarda Ferhat Livaneli, bağlamada Erdem Şimşek ve kanunda Serkan Halili'nin olduğu Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım, İzmir'de unutulmaz bir akşama imza attı.

Zülfü Livaneli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:16 Kaynak: DHA
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