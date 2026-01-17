İzmir'de Motosikletli Polis Operasyonu - Son Dakika
İzmir'de Motosikletli Polis Operasyonu

17.01.2026 10:09
İzmir'de motosikletli polis ekipleri, 1 haftada 106 şüpheli yakaladı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İZMİR'de, motosikletli polis ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, 10-16 Ocak arası bir dizi çalışma yaptı. Yapılan denetim ve kontrollerde 12 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 511 gram çeşitli uyuşturucular, 5 bin 153 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 çalıntı, 3 şasesi kazınık motosiklet ele geçirildi. 27 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 149 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 610 şüpheliye yoklama kaçağından işlem uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

