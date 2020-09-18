İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Küçükbahçe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 helikopter, 4 arazöz ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.