İzmir'de Rüşvet Davası: İki İcra Çalışanına 12 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
İzmir'de Rüşvet Davası: İki İcra Çalışanına 12 Yıl Hapis İstemi

17.01.2026 14:09
İzmir'de rüşvet alırken yakalanan İcra Müdür Yardımcısı ve katibe 12 yıl hapis cezası isteniyor.

İZMİR'de avukat D.Ç.'den (30) rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun (27) ile icra katibi Bora Boztaş (26) hakkında 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun ile icra katibi Bora Boztaş, iddiaya göre; avukat D.Ç.'den 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç., durumu savcılığa iletti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., 21 Mayıs'ta İcra Müdür Yardımcısı Durğun ile sözleştikleri kafede buluştu. Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Durğun'a teslim etti. Polis ekipleri, bu sırada Yusuf Durğun'u suçüstü yakaladı. Katip Bora Boztaş ise evinde gözaltına alındı. Durğun ve Boztaş, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

'HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR ŞEKİLDE BÖYLE İŞLER YAPMADIM'

Şüphelilerin, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadeleri ortaya çıktı. İcra katibi Bora Boztaş, "Bu işi yapan müdür yardımcısıdır. Korktuğum için bana söylediği şeyleri yaptım. Zaten gözaltına alınmasaydım, sabah savcılığa bu durumu söyleyecektim. Hayatım boyunca hiçbir şekilde böyle işler yapmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

'İŞLEMİN HIZLANDIRILMASI YÖNÜNDE KONUŞABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM'

Yusuf Durğun da ifadesinde, şunları kaydetti: "Olayın yaşandığı gün dairemde çalışıyordum. D.Ç. isimli bir avukat gelip, satış dosyası olduğunu söyledi. Müvekkilinin yüzde 98 oranında felçli olduğunu, paraya ihtiyaçları bulunduğunu ve işlemin hızlandırılıp hızlandırılamayacağını sordu. Kendisine, diğer işler tamamlanmadan dosyaya bakamayacağımızı ifade ettim. Bunun üzerine bayramdan önce sonuçlanması gerektiğini, bunun yapabileceği bir şey olup, olmadığını sordu. Telefon numaramı istedi, ben de verdim. Dairemizde görevli Bora ile işlemin hızlandırılması yönünde konuşabileceğini söyledim."

'BİRAZ AKILLI OLACAKSIN'

İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun ile icra katibi Bora Boztaş hakkında soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede; olayın ardından Yusuf Durğun'un suçüstü yakalandığı, Bora Boztaş aynı gün evinde gözaltına alındığı belirtilirken, 21 sayfalık ses çözüm tutanağına da yer verildi. Ses çözüm tutanağında Avukat D.Ç.'nin, sanık Yusuf Durğun ile arasında geçen konuşmada, 'Müdürüm, bilginiz olsun çantanın içinde hiçbir evrak yok sadece poşet var, poşetle mi alırsınız, çantayla mı alırsınız?' dediği, Durğun'un da 'Poşetle alırım, çanta sende kalsın. Dosya, benim dosyammış gibi sıkıntı yok. Paralarını alıyorlarsa sıkıntı yok, biraz akıllı olacaksın. Akıllı oldun mu işin daha hızlı yürür' şeklinde cevap verdiği belirtildi.

'KORKTUM VE TALEBİNİ YERİNE GETİRDİM'

İddianamede Bora Boztaş'ın ise Durğun'un müdür yardımcısı olduğundan dolayı avukatla görüşmeyi kabul ettiğini belirttiği, "Bana bu talebi söyleyince ben de birim amirim ve nüfuzunun olması sebebiyle iş açısından da baskı göreceğimi düşünerek korktum ve talebini yerine getirdim. Durğun'un rüşvet parası olarak aldığı anlaşılan 180 bin lira paradan tek bir kuruş menfaatim olmadı" ifadelerine yer verildi. Durğun ve Boztaş için 'Rüşvet almak' suçunu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri kanaatine varıldığı belirtilerek, TCK 252/2 ve diğer ilgili maddeler uyarınca haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

