İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

İzmir\'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti
06.02.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege'deki sağanak yağış, İzmir'de tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiledi, birçok yer su altında kaldı.

Ege bölgesinde etkili olan sağanak yağış, dün akşamdan itibaren İzmir'de hayatı felç etti. Özellikle tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde tarlalar, süs bitkisi bahçeleri sular altında kalırken, çok sayıda evleri ve hayvan damlarını da su bastı.

Kuvvetli yağış, İzmir - Ödemiş yolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Yolda biriken yağmur suları, yol boyunca yer alan süs bitkileri üreticilerinin bahçelerine taştı. Hayvancılık yapılan işletmelerle birlikte pek çok ev ve hayvan damları su bastı. İlgili tüm kurumların ekipleri sabah saatlerine kadar muhtemel olumsuz durumlara karşı sahada görev yaptı.

Süs bitkileri üreticileri tepkili

Milyonlarca liralık zararlarının olduğunu belirten süs bitkileri üreticileri, Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Ödemiş'in bu halde olmasının hem üreticiye hem de ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini ifade ederek, "Dünyanın pek çok ülkesine buradan meyve fidanı ve süs bitkileri ihraç ediliyor. Buradaki yolların bir yağmurla bu hale gelmesini anlamak mümkün değil. Yetkililerin sesimizi duymasını ve tedbir almalarını istiyoruz" dediler.

Evini su basan vatandaştan devlete yardım çağrısı

Geçtiğimiz yıllarda daha önce evinin yandığını, yardımlarla yeniden bir ev yaptığını söyleyen Gülşen Tavukçu, iki yıldır kuvvetli yağışlarda evinin sel baskınına maruz kaldığını belirtti. Sabaha kadar sel suları ile boğuşmaktan ilkokula giden çocuğunun ders çalışamadığını, sabah da okula gidemediğini ifade eden Tavukçu, kendisine yardım eli uzatılmasını istedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Tarım, İzmir, Çevre, Ege, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:53:41. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.