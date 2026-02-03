İzmir'de Sağlıklı Yaş Alma Fuarı

(İZMİR) - Küresel demografik dönüşümün en kritik başlıklarından "sağlıklı yaş alma", 5–7 Şubat 2026 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek PAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı ve PAN Geriatrics Sempozyumu ile bilimsel, teknolojik ve sosyal boyutlarıyla ele alınacak.

Küresel ölçekte hızla yaşlanan nüfus, sağlıklı ve bağımsız yaşlanma konusunu öncelikli gündem maddeleri arasına taşırken, bu alandaki güncel yaklaşımlar İzmir'de tartışmaya açılıyor. Kare Fuarcılık tarafından düzenlenen PAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek PAN Geriatrics Sempozyumu'nun tanıtım toplantısı Konak ilçesinde bir otelde yapıldı. 5–7 Şubat 2026 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonun; akademi, sağlık sektörü, teknoloji üreticileri ve kamu temsilcilerini aynı platformda buluşturması hedefleniyor.

Organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan Kare Fuarcılık CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Ercüment Er, "Biz fuarlar ve kongreler kenti İzmir hedefine katkıda bulunma adına geçen mayıs ayında Kare Fuarı kurduk. Yapmaya çalıştığımız şey proje bazlı, içeriği iyi tasarlanmış 360 dereceyle yani ticari tarafı, akademik tarafı, sosyal alanı ve tüketicisini de içinde bulunduran hedefli fuarlar gerçekleştirmek" dedi.

Kare Fuarcılık Genel Müdürü Akın Aktaş, ise "Fuarımız 5-7 Şubat tarihinde Tepekule Kongre Merkezi'nde PAL EXPOCARE Fuarı yaşlı bakım ve sağlıklı yaş alma süreçlerinin artan önemi, artan ihtiyaçlar ve bu konuya odaklanan tematik bir ihtisas fuarı olarak yola çıkmış olsa da bunun beraberinde eş zamanlı olarak ürün ve hizmet ileten firmaların standlarına, sağlık profesyonellerinin ve akademisyenlerin desteğiyle aynı zamanda merkezi ve yerel idarenin de katkılarıyla 360 derecelik bir platform ve verim oluşturan bir merkez yaratmaya çalıştık. Artan nüfus yaşı ortalaması bu ihtiyaçların artık önüne geçilmez bir noktaya geldiğini bizlere gösterdi. Yaptığımız tespitler neticesinde de toplumsal faydaya da aynı zamanda ticari bir ihsas fuarının olması nedeniyle de katılımcılarına da fayda sağlayan bir fuar yapma çabasındayız ve bu geldiğimiz noktada bunu başaracağımızı inanıyoruz. Gelecek ziyaretçilerle de beraber. Yani sadece ticari olmayan aynı zamanda sosyal etki de yaratan bir organizasyon hedefledik. Geleceğin fuarcılık anlayışının bu yönde evrileceğini de düşünüyoruz" diye konuştu.

Sempozyum Organizasyon Komitesi Başkanı ve Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin de şunları kaydetti:

"Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de artık doğumla beklenen yaşam süresi 80 yıla ulaştı. Literatür şunu gösterdi aslında. Dünyanın her tarafında evet uzun yaşam, seksenli yaşlara uzandı ama hastalıksız yaşam süresi maalesef beklenen yaşam süresinden 10 yıl daha az. Bu ne demek? 80 yaşına kadar yaşıyoruz ama 65, 70 yaşına kadar sağlıklı yaşıyoruz maalesef ve bu gelişmiş ülkelerde belki 7-8 yıl ama gelişmemiş ülkelerde daha uzun bu ne demek? Bizim aslında şu anda yapmamız gereken o sağlıklı yaşam süresini arttırmak. Daha uzun süre sağlıklı nasıl yaşayabiliriz? Bu alandaki bütün bilimsel çalışmaları aslında son 10 yıldır bunun üzerine odaklanıyor. Sağlıklı yaşlanmak. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı yaşlanma son 10 yılı 2020-2030 raporu, uzlaşı raporu aslında şunu söylüyor. Sağlıklı yaşlanma hastalıkların olmaması demek değildir. Sağlıklı yaşlanma fonksiyonel olarak yeterlilik demektir. Bu ne demek? Hayatınızın sonuna kadar bağımsız kalabilmeniz demek. Hayatınızın sonuna kadar toplumun içinde yer almamız demek."

Ege Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ülgen de dünya ve Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığına işaret ederek, "Sağlık yaşlanma süreçlerine bütüncül bakan bir ekibiz. Ama uzun yıllarda bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Bu bütüncül bakış açısının eksik bir tarafı vardı. Özellikle son yıllarda yaşlılara ilişkin teknolojik ürünler ve bu ürünlerin toplumla buluşması noktasında bir eksiklik vardı. Aynı zamanda ürünlerin yaş dostu, yaşlı dostu ürün olarak geliştirme süreçlerinde de ciddi sorunlar vardı. Özellikle dijital platformlarda veyahut da yaşamın farklı alanlarında örneğin konutlarda, yollarda yaş dostu olmadığını, engelsiz olmadığını görüyorsunuz. Bu anlamda bu platform yaşlı sağlığı alanında teknoloji üreten, yaşlı bakım alanında çalışan, hizmet veren, teknoloji üretenleri de sağlık alanında bir araya getirecek bir platform olması anlamında oldukça kıymetli" diye konuştu.