İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha - Son Dakika

İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha
25.10.2020 15:49
İZMİR'de sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Betül Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, kent genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.
İZMİR'de sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Betül Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, kent genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde oturan Betül Yılmaz, iddiaya göre sahte alkol tükettikten sonra fenalaştı. Yılmaz, Urla Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bir süre sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın hayatını kaybetmesiyle sahte içki sebebiyle il genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.
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