İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika

İZMİR'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen E.K. (56) ve yabancı uyruklu A.H. (32), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 38'e yükseldi.

İzmir'de yaşayan E.K., 10 Ekim'de iddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşarak, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edilen E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.