İzmir'de Sel Felaketi: 3 Can Kaybı - Son Dakika
Yerel

İzmir'de Sel Felaketi: 3 Can Kaybı

06.02.2026 17:44
İzmir'de 5 Şubat'taki sağanak yağış sonrası selde 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu.

(İZMİR) – İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında can kaybı arttı. Torbalı ve Menderes'te meydana gelen olaylarda üç kişi hayatını kaybederken, bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında can kaybı arttı. Torbalı'nın Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde 5 Şubat'ta 45 E 3077 plakalı aracıyla geçiş yapmaya çalışırken mahsur kalan 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin yaşamını yitirmişti. Edinilen bilgilere göre, Menderes ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobilde bulunan dört kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise kaybolduğu öğrenildi.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında, biri dere yatağında diğeri otomobil içerisinde olmak üzere iki kadının cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Kayıp olduğu belirtilen kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel İzmir'de Sel Felaketi: 3 Can Kaybı - Son Dakika

