İzmir’de su kesintileri sona erdi

İzmir'de 6 Ağustos 2025'ten itibaren 13 ilçede uygulanan planlı su kesintilerinin sona erdiği bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamada, İzmir'de son bir ayda etkili olan yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı'nı besleyen havzada su akışının yeniden hız kazandığı belirtildi.

Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarının metrekareye toplam 330 kilogram olduğu vurgulanan açıklamada, "30 Aralık 2025'te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88'e yükseldi. Kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede gece 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri bugünden itibaren sona ermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son yağışlarla birlikte kent genelindeki diğer barajlarda da su seviyesinin arttığı kaydedildi.

Altyapı yenileme, aktif kaçak tespiti ve basınç yönetimi çalışmaları sonucunda İzmir kent merkezinde kayıp-kaçak oranının yüzde 27,17'den yüzde 24,80'e düşürüldüğü belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bir yıl içinde sağlanan yüzde 2,37'lik bu düşüş yaklaşık 5,6 milyon metreküp suyun sistemde kalmasını sağladı. Elde edilen tasarruf miktarı on binlerce hanenin yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor. Ayrıca vatandaşların yaptığı tasarruf bu mücadelede önemli bir rol oynadı."