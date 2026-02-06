İzmir'de Su Kesintileri Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Su Kesintileri Sona Erdi

06.02.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yağışların artmasıyla, 13 ilçedeki planlı su kesintileri sona erdi. Su seviyeleri yükseldi.

İzmir'de 6 Ağustos 2025'ten itibaren 13 ilçede uygulanan planlı su kesintilerinin sona erdiği bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamada???????, İzmir'de son bir ayda etkili olan yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı'nı besleyen havzada su akışının yeniden hız kazandığı belirtildi.

Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarının metrekareye toplam 330 kilogram olduğu vurgulanan açıklamada, "30 Aralık 2025'te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88'e yükseldi. Kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede gece 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri bugünden itibaren sona ermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son yağışlarla birlikte kent genelindeki diğer barajlarda da su seviyesinin arttığı kaydedildi.

Altyapı yenileme, aktif kaçak tespiti ve basınç yönetimi çalışmaları sonucunda İzmir kent merkezinde kayıp-kaçak oranının yüzde 27,17'den yüzde 24,80'e düşürüldüğü belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bir yıl içinde sağlanan yüzde 2,37'lik bu düşüş yaklaşık 5,6 milyon metreküp suyun sistemde kalmasını sağladı. Elde edilen tasarruf miktarı on binlerce hanenin yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor. Ayrıca vatandaşların yaptığı tasarruf bu mücadelede önemli bir rol oynadı."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, İzmir, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Su Kesintileri Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

22:33
Çin’de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 23:08:56. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Su Kesintileri Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.