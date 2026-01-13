İzmir'de Su Krizi Konferansı Yapıldı - Son Dakika
İzmir'de Su Krizi Konferansı Yapıldı

13.01.2026 15:43
İzmir'de düzenlenen konferansta su yönetimi, tarım ve sanayi politikaları görüşüldü.

İzmir'de Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ev sahipliğinde, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsasının (İTB) katkılarıyla su konferansı gerçekleştirildi.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde konferansın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, susuzluğun acil yönetilmesi gereken sorun haline geldiğini söyledi.

Gediz ve Küçük Menderes havzalarının "kesin su kıtlığı" yaşayan bölgeler arasında bulunduğunu belirten Tugay, su krizinin bireysel alışkanlıklarla değil tarım, sanayi ve kent politikalarının birlikte ele alındığı bütüncül yaklaşımla yönetilebileceğini anlattı.

Kayıp-kaçak oranını yüzde 24, 80'e indirdiklerini aktaran Tugay, "İzmir kayıp-kaçak oranında Türkiye'nin en iyi 5. şehri. Bu konuda kendimizi geliştirmeye, işletme verimliliğimizi arttırmaya devam etmeliyiz." dedi.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise suya yaklaşımda köklü dönüşümün zorunlu hale geldiğini vurguladı.

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak da tarımsal sulamada akıllı ve sürdürülebilir sistemlere geçmenin tercih değil zorunluluk haline geldiğini, borsa olarak bu alanda önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Konferansta "Tarımda Su", "Sanayide Su" ve "Kentlerde Su" başlıklı oturumlar yapıldı.

İş dünyası ve kamu yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, uzmanlar ile akademisyenlerin katıldığı etkinlikte su kaynakları yönetimi, verimlilik uygulamaları ve sektörel yaklaşımlar ele alındı.

Kaynak: AA

