İzmir'de Trafik Denetimleri Sertleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Trafik Denetimleri Sertleşti

17.01.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ağır cezalar uygulandı, adli işlemler başlatıldı.

İzmir'de, trafik kurallarına uymayan ve polise zorluk çıkaran sürücüler hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki denetimde F.A. (34) yönetimindeki 35 BAZ 439 plakalı aracı durdurdu.

Ekipler, araçtan inmeyerek zorluk çıkaran F.A'nın sürücü belgesinin olmadığını tespit etti. Polis, sürücüye belgesiz araç kullanmanın yanı sıra 6 ihlalden 77 bin 921 lira idari para cezası uyguladı, aracı trafikten men etti.

Ankara Caddesi'nde 35 Z 1503 plakalı aracın refüj üzerinden karşı şeride geçerek trafiği tehlikeye düşürmesine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yapıldı.

Sürücü U.Y'ye (44) 6 bin 457 lira idari para cezası kesildi. Sürücü, trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapılmak üzere Bornova Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde de otomobilinden inip bir motosikletin sürücüsüyle kavga eden E.E'ye (43), kavşaklarda taşıttan inmek ve trafik güvenliğine uymamaktan 2 bin 491 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücü, adli işlem için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Trafik, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Trafik Denetimleri Sertleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut’un miras davası sonuçlandı 4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:58:27. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Trafik Denetimleri Sertleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.