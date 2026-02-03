İzmir'de Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı

İzmir'de bir eve yapılan baskında 468 gram esrar ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen C.Ç'nin Gaziemir ilçesindeki evine baskın düzenledi.

Aramalarda 468 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.