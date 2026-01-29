İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Bin Hap ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Bin Hap ve Silah Ele Geçirildi

29.01.2026 13:18
İzmir Karabağlar'da yapılan operasyonda 17 bin 460 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, 17 bin 460 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Doğanay Mahallesi'ndeki bir adresi takibe aldı. Dün sabah saat 10.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan detaylı aramalarda, 17 bin 460 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.A.G. (46) isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından adli makamlara teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

