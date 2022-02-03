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İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

03.02.2022 11:43

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir ev ile tarım arazisi üzerine kurulu depoda yapılan aramalarda 1 kilogram 100 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve esrar yetiştirmeye yarayan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir ev ile tarım arazisi üzerine kurulu depoda yapılan aramalarda 1 kilogram 100 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve esrar yetiştirmeye yarayan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıbaşı Mahallesi Karataş mevkiinde, 5 bin 800 metrekarelik bir tarım arazisi üzerine kurulu, esrar yetiştirmek için kullanılan depo ile bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kokuya duyarlı köpeklerle yaptıkları aramalarda 1 kilogram 100 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi, 1 av tüfeği ve 27 fişek, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 509 TL para ele geçirdi. Öte yandan, esrar yetiştirmek için kullanılan depoda ısı ve nem ayarlayıcılı havalandırma sistemi, 100 metrelik 3 havalandırma borusu, 1 vantilatör ve içi toprak dolu 750 saksı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, Y.K. ve A.K. gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

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Uyuşturucu, Tarım, Esrar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika


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