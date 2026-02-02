İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
3. Sayfa

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
02.02.2026 11:27
İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda yarım milyon uyuşturucu hap ve 2 tutuklama gerçekleşti.

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yaklaşık yarım milyon adet uyuşturucu hap, 1 kilo 660 gram kokain, 465 adet ekstazi hap, 2 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Narko Alan ekipleri, Gültepe Polis Merkezi ve Konak Devriye Ekipler Amirliği, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 10 adrese operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlarda yapılan aramalarda; 449 bin 572 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, uyuşturucu maddeleri satışa sunmak için hazırlandığı değerlendirilen 6 bin 500 adet boş plastik ilaç kutusu, 1 kilo 660 gram kokain, 465 adet ekstazi hap, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet şarjör, 25 adet dolu kartuş, 3 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 495 bin 800 Türk Lirası ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Ele geçirilen malzemeler ve uyuşturucu maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
