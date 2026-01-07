İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu gemisi seferleri 13.30 itibariyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Üçkuyular-Bostanlı hattındaki arabalı vapur seferlerinin ise devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Vapur Seferleri İptal - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?