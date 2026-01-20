İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen arabalı vapur seferleri yeniden başladı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 16.15 itibarıyla arabalı feribot seferlerinin karşılıklı olarak program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.
Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen kuzeydoğu yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.10 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Vapurlar Yeniden Seferlere Başladı - Son Dakika
