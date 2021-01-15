Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı, 8 kadın kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yurt dışından gelmelerini sağladıkları yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları bilgisine ulaştı.

Şüphelileri yaklaşık 4 ay takip eden ekipler, Rusya, Ukrayna, Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu kadınlara darp, cebir veya baskıyla fuhuş yaptırıldığını ve haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda E.D. (35), H.C.C. (24), H.C.Ç. (22), M.K. (30), Y.E.G. (32) ve M.E. (27), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan operasyonla kurtarılan yabancı uyruklu 8 kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.