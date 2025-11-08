İzmir'de Yaşayan Kütüphane Sohbetleri: Mine Söğüt ile Edebiyat Üzerine - Son Dakika
İzmir'de Yaşayan Kütüphane Sohbetleri: Mine Söğüt ile Edebiyat Üzerine

08.11.2025 12:09
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaşayan Kütüphane Sohbetleri'nin ikincisi, yazar Mine Söğüt ile 11 Kasım'da gerçekleştirilecek. Söğüt, 'Ormandaki Kalpsiz Ceylan' kitabı üzerine sohbet edecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Yaşayan Kütüphane" yaklaşımı ile başlattığı Yaşayan Kütüphane Sohbetleri'nin ikincisi, yazar Mine Söğüt ile 11 Kasım Salı gerçekleştirilecek.

Çağdaş edebiyatta öne çıkan yazar Mine Söğüt, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaşayan Kütüphane Sohbetleri'nin konuğu oluyor. 11 Kasım Salı 19.00'da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Konferans Salonu'nda katılımcılarla bir araya gelecek Söğüt, "Ormandaki Kalpsiz Ceylan" adlı kitabı üzerine sohbet edecek. Etkinliğin moderatörlüğünü, yazar ve eğitmen Ali Kırkar üstlenecek.

"Yaşayan Kütüphane"

"Yaşayan Kütüphane" kavramı, raflardaki kitapların ötesine geçerek topluma dokunan, insanları bir araya getiren, sürekli yenilenen bir öğrenme ve üretim alanı olarak tanımlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, "Yaşayan Kütüphane" yaklaşımı ile kütüphaneleri durağan yapılar olmaktan çıkarıp onları etkileşimin, üretimin, birlikte düşünmenin ve paylaşmanın merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda alanında öne çıkan isimler ile söyleşiler gerçekleştirilerek okurlar ile buluşma ortamı sağlanıyor. Farklı meslek alanlarından sanat, edebiyat, bilim ve toplumsal yaşamda iz bırakan konuklar, kendi yaşam öykülerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşıyor. Bu söyleşiler ile bireylerin düşünsel ve kültürel gelişimine katkı sunmak, toplumsal dayanışma ve paylaşım bilincini güçlendirmek amaçlanıyor. "Yaşayan Kütüphane Sohbetleri" serisinin ilk buluşması, 17 Mayıs'ta Tamer Levent ile gerçekleştirilmişti.

Sohbetler devam edecek

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün okuma kültürünü yaygınlaştırmayı ve edebiyatseverleri yazarların dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan "Yaşayan Kütüphane Sohbetleri" dizisi, farklı konuklarla ilerleyen dönemlerde de devam edecek.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
