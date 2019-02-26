İzmir Dendiğinde İnanmasam Burada Olmazdım"

AK Parti İzmir
Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in tarihi boyunca ilklere imza attığını ve yine ilkleri başarabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "İzmir dendiğinde inanmasam burada olmazdım." dedi.
Zeybekci, Tire
ilçesinde Ziraat Odası, Tire Süt Kooperatifi Başkanı ve Tire Kamyoncular Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi, Tire Organize Sanayi Bölgesinde iş adamlarına hitap etti.
Tire ile kan bağı olduğunu ve bu nedenle kendisi için ilçenin ayrı bir yerinin olduğunu söyleyen Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklandığında eşinin kendisine bir anda farklılaştığını söylediğini belirtti.
"Belediye başkanlığını hiçbir bakanlığa değişmem" diyen Zeybekci, şöyle konuştu:
"Çünkü çözüm odaklıdır belediye başkanlığı. Belediye başkanlığında sıfırdan bir projeyi alıp tamamlamaya yetkiniz vardır. İzmir'in dünyanın en güzel şehri olarak yaratılmış olması, tarih boyunca ilklerde yer almış olması ve yine ilkleri başarabilecek potansiyele sahip olması, nefsimize cazip gelmiş olabilir. İzmir dendiğinde inanmasam burada olmazdım. Biz bir hayal kuruyoruz. Kiraz
'dan Beydağ
'a, Ödemiş
'ten Tire'ye tasarladığımız teşvik sistemiyle burayı bir yatırım vadisi yapacağız. Bugüne kadar neden yapmadınız derseniz, bunu yerel yapar. Buna yerel dertlenir."
Ziyaret ettiği Tire Süt Kooperatifi modelini çok başarılı bulduğunu kaydeden sürdüren Zeybekci, "O kadar doğru bir model ki tüm ilçelerde olmalı. Her ilçede farklı bir ürünle kooperatifleşme artırılmalı.
Başarılı bir model. Başkan Eskiyörük ısrar etmiş ve başarmış. Bundan sonra Tire Süt Kooperatifinin önü açık. Başkanın bütün görüşlerinin altına imzamı atarım." dedi.