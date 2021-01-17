İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır - Son Dakika

İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır

17.01.2021 11:13
İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan, 134 tür ve 3 binin üzerinde yaban hayvanına ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı, salgın sonrası yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan, 134 tür ve 3 binin üzerinde yaban hayvanına ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı, salgın sonrası yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2012'de Sasalı'da 4 bin 125 metrekare alan üzerinde kurulan doğal yaşam parkı, dünyanın farklı coğrafyalarından getirilen yüzlerce çeşit hayvana yuva oldu.

Kovid-19'a rağmen geçen yıl 430 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği park, salgın tedbirleri nedeniyle en sakin dönemini yaşıyor.

Parkın ziyaretçilere kapalı olduğu süreçte yetkililer, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yeni bir görünüme kavuşması için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda giriş kapısı yenilenen parkın duvarlarına, buradaki hayvanların resimleri yapıldı.

Rengarenk bir görüntüye kavuşan doğal yaşam parkı, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Park sakinlerine kışa özel bakım

Öte yandan kışa özel beslenen ve menülerini veteriner hekim, ziraat mühendisi, biyolog ile teknikerlerden oluşan ekibin hazırladığı hayvanlar, bu dönemde sadece bakıcılarını görebiliyor.

Tropikal hayvanlar ise soğuklara karşı, yuvalarına kurulan doğal gaz ısıtma tertibatı ve özel kış menüsüyle korunuyor.

Fil, zürafa, maymun, lemur, aslan, kaplan ve puma gibi türlerin, kışın daha dayanıklı olmaları için yem miktarları yaklaşık yüzde 20 artırıldı.

Enerji içeriği yüksek kesif yemler, kuru incir, kayısı, dut gibi meyvelerle beslenen hayvanların zeminden gelen soğuğa karşı korunması için de talaş ve yataklık otlarla önlem alındı.

Yuvalarda bulunan ısıtıcılar soğuk havalarda hayvanları sıcak tutuyor.

Bakıcılar, salgın döneminde de günlük işlerini aksatmadan sürdürüyor. Hayvanların beslenme, bakım, sağlık gibi tüm işlerini titizlikle yürüten çalışanlar, doğal yaşam parkının ziyarete açılmasını bekliyor.

"Ziyaretçilere sürprizimiz var"

Park Müdürü Şahin Afşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir süredir ziyaretçi kabul edemediklerini, buna rağmen sürekli park sakinleriyle bir arada olmaya çalıştıklarını anlattı.

Parkı salgın nedeniyle ziyarete kapattıklarını belirten Afşin, "Sonrasında bir süre açtık ama tekrardan kapatmak durumunda kaldık. Bu dönemde biz aynı şekilde görevimizin başındayız. Sadece ziyaretçilerimiz eksik. Misafirlerimizle buluşacağımız günü iple çekiyoruz." dedi.

Afşin, 3 bin 200 yaban hayvanının beslenme ve bakımını rutin olarak yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Her türün farklı besini var. Et, meyve, sebze gibi yiyecekleri onlara göre ayarlıyoruz. Soğuk havalar başladığında kapalı alanlarda doğal gazla ısıtma sistemimiz var. Hayvanların üşümemesi gerekiyor, bunun için de önlemlerimizi alıyoruz. Salgın sonrası gelecek ziyaretçilere sürprizimiz var, burada yaşayan türleri duvarlara resmedip renklendirdik. Bu da doğal yaşam parkımıza ayrı bir güzellik kattı."

Görevli Bihter Yılmaz, yaklaşık 1,5 yıldır burada görev yaptığını ve kanatlı hayvanlarla ilgilendiğini ifade etti.

Salgına rağmen görevlerinin başında olduklarını aktaran Yılmaz, "Burada işimizi aynı kararlılıkla yapmaya devam ediyoruz. Bizim için değişen bir şey yok çünkü yaptığımız görev işten öte bir şey. Hayvanların günlük, beslenme ve bakımını gerçekleştiriyoruz. Sürekli onları takip etmeye çalışıyoruz. Ziyaretçi olmamasından dolayı hayvanlar daha sakin bir görüntüye kavuştu ama bir an önce ziyaretçilerle bulaşmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisi, Veteriner, Sasalı, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır - Son Dakika


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