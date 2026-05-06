İzmir Gençlik Günleri Başladı

06.05.2026 10:04
İzmir Şehir Tiyatroları Gençlik Günleri, 'Halktan Biri' ile açılış yaptı. Ücretsiz etkinlikler 17 Mayıs'a kadar sürecek.

(İZMİR) - İzmir Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği Gençlik Günleri, "Halktan Biri" oyunu ile perde açtı. Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri ise "Lüküs Hayat"ı sahneledi. Ücretsiz etkinlikler, gençleri yalnızca izleyici değil, üretici olarak da sahneye taşıdı, festival, 17 Mayıs'a kadar oyunlar, atölyeler ve söyleşilerle devam edecek.

İzmir Şehir Tiyatrolarının tiyatro sanatını genç nesillerle buluşturmak amacıyla düzenlediği İzBBŞT Gençlik Günleri, "Halktan Biri" oyunu ile başladı.

İsmet İnönü Sahnesi'ndeki ilk gösterimde konuşan İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü Gençlik Günleri'nin erişilebilirlik ve kapsayıcılık yönüne dikkati çekti.

Festival kapsamında, oyunların ücretsiz sahnelendiğini belirten Üzümcü, "İstiyoruz ki hayatında belki de ilk kez tiyatro izleyecek biri burada bizimle olsun ve mutlu ayrılsın. Tiyatro; insanların birbirini tanıdığı, önyargıların ortadan kalktığı bir sanat yuvasıdır" ifadelerini kullandı.

Üzümcü ayrıca, gençlerin yalnızca izleyici olarak değil, üretici olarak da festivalin merkezinde yer aldığını vurgulayarak, "Gençlerin tiyatroyla bağını güçlendirirken aynı zamanda onları birbirleriyle buluşturuyoruz. Çünkü birbirimizi tanıdıkça daha güçlü olacağız" dedi.

"Tiyatronun geleceği gençlerin elinde"

İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer, tiyatronun geleceğinin gençlerin elinde olduğuna vurgu yaparak, "Bundan 20 sene sonra bu sahnede, bugün aramızda olan gençlerden biri konuşma yapacak. Bu sahnede yer alacak dekoru, kostümü, oyunu yine bugünün gençleri yaratacak" dedi. Özer, sözlerini Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gençler, bütün ümidimiz sizdedir" sözüyle tamamladı.

"Lüküs Hayat" sahnelendi

Festival kapsamında, gençlerin sahneye taşıdığı tiyatro oyunları da izleyici ile buluşuyor. Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Anadolu ve Fen Lisesi'nin "Lüküs Hayat" oyunu, Kültürpark İzmir Sanat'ta perde açtı. Türk tiyatrosunun unutulmaz eserlerinden olan oyunun gençlerin dinamik ve etkileyici performansıyla buluşmuş hali seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Söyleşi ve atölyeler de var

Etkinlik kapsamında, tiyatro ile ilgilenen gençlerin gelişimine katkı sunmak için Şehir Tiyatrolarının profesyonel çalışanları tarafından "Hareket ve Çağdaş Dans, Temel Oyunculuk, Doğaçlama, Kukla Yapımı ve Temel Reji Yaklaşımları" gibi farklı branşlarda atölyeler düzenlenecek.

Ayrıca 15 Mayıs'ta, Levent Üzümcü, İrem Düzgünsıvacı ve İbrahim Göksel Kart'ın katılımıyla "Bir Meslek Olarak Tiyatro" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Oyunların davetiyelerine, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden, İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve Konak Vapur İskelesi'nde yer alan bilet gişelerinden, atölye kayıt linkine ise İzmir Şehir Tiyatroları resmi Instagram hesabından ulaşılabilir.

Kaynak: ANKA

