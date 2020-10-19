İzmir gönüllüleri doğal afetlere hazırlanıyor - Son Dakika

İzmir gönüllüleri doğal afetlere hazırlanıyor

19.10.2020 12:38
İzmir gönüllüleri doğal afetlere hazırlanıyor, System.String[]

Deprem ve benzeri afetler sonrası oluşan barınma sorununun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gönüllülere ve belediye bünyesindeki hizmet gruplarına yönelik çadır kurma eğitimi verildi.

Deprem ve benzeri afetler sonrası oluşan barınma sorununun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gönüllülere ve belediye bünyesindeki hizmet gruplarına yönelik çadır kurma eğitimi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, deprem kuşağında yer alan kentte olası afetlere hazırlık çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 800, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da 200 adet afet çadırı alındı. İtfaiye bünyesinde görev yapan uzman personel, deprem anında barınma ihtiyacına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için alınan çadırları kurma ve sökme eğitimi vermeye başladı. Buca'nın Şirinkapı Mahallesindeki Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezinde verilen eğitimler için beşer kişilik gruplar oluşturuldu. Her grup itfaiye personelinden çadır kurma ve sökme eğitimi aldı.

"Afetlere hazırlıklı olmalıyız"

Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir İtfaiye Dairesi Başkan Vekili İsmail Derse, İzmir'in deprem kuşağında yer alan bir kent olduğunu anımsatarak bu nedenle çadır kurma eğitimlerinin önemli olduğunu söyledi. Olası bir afette, barınma ihtiyacının başlıca konulardan biri olacağının altını çizen İsmail Derse, "Bu tür olaylarda hızlı reaksiyon göstermek önemli. Barınma ihtiyacının en üst seviyeye çıktığı anda biz bu desteği sağlamış olacağız ve bunun büyük bölümünü gönüllülerle başaracağız. O nedenle gönüllü eğitimlerini önemsiyoruz" dedi. Derse, afetlerin olmamasını, kimsenin canının yanmamasını istediklerini fakat bunun mümkün olmadığını söyleyerek böyle bir duruma hazırlıklı olmanın önem taşıdığını ifade etti.

"Olası bir afette İzmir halkının yanındayız"

Eğitime katılan gönüllü vatandaşlardan Düzgün Atmaca, İzmir'i sevdiklerini, depremlerin olmasını kimsenin istemediğini belirtti. Atmaca, olası bir afete hazırlıklı olmak için eğitimlere katıldıklarını anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli de eğitim programına katıldı. Zabıta memuru İsmail Sarıbaş, "Burada afet çadırlarını kurmayı ve sökmeyi öğrendik. Umarım hiç yaşanmaz ama olası bir afette İzmir halkının yanındayız" diye konuştu.

"Eğitimler çok verimli oldu"

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Asım Ablak ve ekibi de çadır kurma eğitimine katıldı. İzmir'in deprem kuşağındaki kentlerden biri olduğunu belirten Ablak, "Belediye tarafından alınan çadırların hızlı bir şekilde nasıl kurulacağını öğrendik. Biz de gidip kendi ekiplerimize bunu anlatacağız" dedi. Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinden (ÇAK) Fikret Bozkurt ise, "Çiğli Belediyesi tarafından gönüllülük esasına göre kurulmuş bir ekibimiz var. Bizde de yeterli teçhizat ve eleman var ama daha büyük kapasitedeki bu çadırların kurulumunu da öğrendik. Daha fazla insana yardım edebilmek adına bu eğitimler son derece verimli oldu" sözlerine yer verdi.

Eğitimlere; Barınma Çalışma Grubunda yer alan Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Spor Dairesi Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından AKUT ekipleri, Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Aşkla İzmir Gönüllüleri katıldı. Eğitim alanlara katılım sertifikası verildi. Çadır kurma ve sökme eğitimleri bir süre daha devam edecek. - İZMİR

İzmir gönüllüleri doğal afetlere hazırlanıyor
İzmir gönüllüleri doğal afetlere hazırlanıyor
İzmir gönüllüleri doğal afetlere hazırlanıyor
İzmir gönüllüleri doğal afetlere hazırlanıyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir gönüllüleri doğal afetlere hazırlanıyor - Son Dakika

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