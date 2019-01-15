İzmir Hastadan 45 Santimetrelik Yumurtalık Kisti Çıkarıldı

Hastadan 45 santimetrelik yumurtalık kisti çıkarıldıİzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Kliniği'nde tedavi gören 22 yaşındaki Gözde Yazıcı'nın yumurtalığından 45 santimetre uzunluğunda kist çıkarıldı.

Hastadan 45 santimetrelik yumurtalık kisti çıkarıldı



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Kliniği'nde tedavi gören 22 yaşındaki Gözde Yazıcı'nın yumurtalığından 45 santimetre uzunluğunda kist çıkarıldı.



Yaklaşık 6 aydır devam eden şikayetlerinin ardından bir hafta önce kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran hastaya yapılan tetkikler sonucunda over (yumurtalık) kisti teşhisi konuldu. Gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonucunda hastanın yumurtalığından 45 santimetre uzunluğundaki kist başarıyla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Jinekolojik Onkoloji Uzm. Op. Dr. Serhat Şen, Dr. Öznur Bilge ve Dr. Gamze Tunalı yaptıkları açıklamada, bu hastalığın kadınlarda sık rastlanılan bir durum olduğunu, ancak Gözde Yazıcı'da hiçbir belirti vermeden veya komplikasyon oluşturmadan bu kadar büyümüş olmasını ilginç buldu. Op. Dr. Serhat Şen meslek hayatından ilk defa bu kadar büyük bir yumurtalık kistine rastladığına dikkat çekerek, Ameliyat gayet başarılı geçti. Operasyon sırasında yapılan frozen (patoloji tetkiki) çalışması sonucu da iyi çıktı. Vücudumuzun farkında olmamız ve belirli bir yaştan sonra kontrollerimizi yaptırmamız çok önemli dedi.



Gözde Yazıcı da ameliyat öncesi çok korktuğunu ancak doktorunun yaptığı açıklamalar, gösterdikleri ilgi ile rahatladığını dile getirerek, Şimdi kendimi gayet sağlıklı hissediyorum dedi.

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