İzmir İçin Sağanak Uyarısı

METEOROLOJİ, İzmir için sağanak uyarısı yapıp, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yapılan son değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'in doğusunda kuvvetli (30-75 kg/m2), batısında aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Yağışlı havanın 2 Şubat saat 06.00 itibarıyla sona ermesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan el, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşumu, heyelan riski, toprak kayması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.