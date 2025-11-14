İzmir İklim Yurttaş Meclisi'nden 11 Maddelik Bildiri

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirlileri iklim politikalarına dahil etmek amacıyla hayata geçirdiği İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi üyeleri beş haftalık çalışmanın ardından 11 maddelik bildiri yayımladı. Bildiride yer alan konular İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nda dahil edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü, küresel iklim krizi ile mücadele çalışmalarına yurttaşları da dahil etti. On binlerce İzmirli arasından şeffaf yöntemlerle seçilen 50 kişi, "İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi" projesinde 5 hafta boyunca çalışarak, kentin geleceğine dair önemli kararların alınmasını sağladı. Tarihi Akın Pasajı'nda düzenlenen 5 oturumda bir çok konuyu ele alan üyeler, Büyükşehir Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na entegre edilecek 11 maddelik bildiriyi tamamladı. Oturumlara katılan meclis üyelerine sertifikaları verildi.

İklim Yurttaş Meclisi üyelerinin 11 maddelik bildirisi

Üyeler yayımladıkları 11 maddelik bildiride Körfez'de ısınma, kirlilik ve ekosistem kaybının doğa temelli çözümlerle giderilmesi, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması ve alternatif su kaynaklarının araştırılması, doğa temelli çözümler konusunda eğitim ve farkındalık programlarının geliştirilmesi, çocuklar ve yetişkinler için su tasarrufu eğitim programlarının uygulanması, içme suyu kalitesinin sıcaklık ve kirlilik risklerine karşı güvence altına alınması, yağmur suyu hasadı ve verimli sulama uygulamalarının yaygınlaştırılması, bilinçsiz ve kontrolsüz su tüketiminin önlenmesine yönelik planlama ve izleme sistemleri, kent genelinde gölge ve serin yaya alanlarının artırılması, çocuklar için doğa tabanlı oyun ve eğitim alanlarının oluşturulması, ulaşım ve yaya alanlarında ısı ve gölgelendirme odaklı doğa temelli düzenlemeler yapılması, güvenli ve yeterli suya kamusal erişimin güvence altına alınması konularına dikkati çekti.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na eklenecek

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirildiğini vurguladı. Farklı meslek ve farklı ekonomik grupların oluşturduğu mecliste birbirinden değerli fikirlerin ortaya çıktığını belirten Beydağ, şunları söyledi:

"Düzenlenen oturumlarda iklim okuryazarlığı, doğa temelli çözümler, su yönetimi, sağlık gibi başlıklarda verimli tartışmalar yapıldı. Toplam 30 öneri belirlendi. Bu öneriler oylama ile 11'e düşürüldü. Belirlenen öneriler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na dahil edilecek. Öncülük ettiğimiz misyonun farkındayız. Farklı meslek ve ekonomik gruplardan yurttaşlarımızı bir araya getirerek, fikirlerini özgürce paylaşmalarını sağladık. Çok değerli öneriler ortaya çıktı. Bu öneriler ilerleyen süreçte İzmir'in daha adil yönetimi açısından önemli. Yine iklim uyumlu yönetimi açısından büyük önem taşıyor."

"Halkla ve halk için olacak"

Projenin paydaşlarından Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Vardar, "Bu projeyle iklim konusunda İzmirlilerin beraberce karar verdiği önlemleri alabilme ihtimalimiz var. Böylelikle belediyenin yaptıkları halkla ve halk için olacak" diye konuştu.

İzmir'in düşük karbonlu şehir olma hedefine katkı sağlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuva Derneği ve Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Katılım Projesi kapsamında destekleniyor. Proje, İzmir'in düşük karbonlu ve iklim dirençli bir şehir olma hedeflerine katkı sağlayacak.

Yurttaş Meclisi'ndeki vatandaşlar, konuya ilişkin şunları söyledi:

Kamuran Akgün, "Sonra araştırdım. Güzel bir çalışma olacağını düşündüğüm. Seçildiğimi duyunca da çok sevindim. İlk toplantımıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın konuşması beni çok etkiledi. Burada güzel kararlar almaya çalıştık. Umarım kentimiz açısından güzel sonuçları olur."

Ali Yentüz: "Bana bu projeye dair mesaj geldiğinde, belirli kişilerin seçileceğini düşünmüştüm. Formu doldurup gönderdim. Daha sonra seçildiğimi öğrendim. Benim en büyük rahatsızlığım aşırı su tüketimi ile ilgili. Onun için bu platformda yer almak istedim. Aldığımız kararların bizden sonraki nesiller açısından olumlu sonuçlar doğurması, hepimizin temennisi. Gelecek nesillerin sıkıntı çekmemesi için bu çalışmaları yapıyoruz."

İffet Talay: "Önemli olan buradan çıkan fikirlerin hayat bulması ve uygulamaya geçmesi. Burada çok değerli fikirler ortaya çıktı. Günümüzün en büyük sorunlarının başında küresel ısınma, çevre kirliliği, yanlış şehirleşme ve bunların yarattığı etkiler geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu tarz çalışmaların içine halkı katması da umut verici."

Tülin Alipaşaoğlu: "Doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım şehre az da olsa katkıda bulunmak istedim. İyi ki de geldim. Çok şey öğrendim. Mesela su konusunda nasıl daha fazla tasarruflu olabiliriz, arıtma cihazlarından çıkan suyun değerlendirilmesi, su kaynaklarını korumamız, kaçak kullanımları önlemek gibi konularda bilinçlendim ve öğrendiklerimi çevreme de anlattım."