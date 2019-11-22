Son Dakika Haberleri: İzmir'in fayton atları Bursa'da ikinci baharı yaşıyor
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İzmir'in fayton atları Bursa'da ikinci baharı yaşıyor

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde fayton taşımacılığının yasaklamasının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'ne (BUÜ) hibe edilen iki at, Bursa'da ikinci baharını yaşamaya başladı.

İzmir'in fayton atları Bursa'da ikinci baharı yaşıyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde fayton taşımacılığının yasaklamasının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'ne (BUÜ) hibe edilen iki at, Bursa'da ikinci baharını yaşamaya başladı.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Parissien" ve "Lillo" isimli atlar üniversite bünyesindeki Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokuluna gönderildi.

Haflinger ırkı olan atlar, öncelikle öğretim görevlilerinin gözetiminde rehabilitasyon ve adaptasyon sürecine alındı.

Bu süreci başarıyla atlanan atlara daha sonra biniş eğitimleri verildi.

Üniversitedeki öğrencilerin temel binicilik eğitimlerinde kullanılan atlar, yüksekokulu ziyaret eden çocukların da ilgi odağı haline geldi.

Çocukların atlarla sevgi dolu ve sıcak bir ilişki kurduğu belirten Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul, "Parissien ve Lillo burada adeta ikinci baharlarını yaşıyorlar. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve ziyaretçilerimizle güzel bir diyalog sürecindeler. Okulumuzda hem eğitimlerimize katkı sağlıyorlar hem de geri kalan ömürlerini çok daha iyi şartlarda ve sevgi dolu geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Özkul, kötü muamele nedeniyle kamuoyunda sık sık gündeme gelen fayton atları konusunda yeni bir açılım sürecine girilmesinden dolayı mutlu olduklarını da vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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