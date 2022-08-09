Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazözle yangına müdahale etti. Alevler ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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