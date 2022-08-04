Giyim kutusunu yağmalayan 5 kişi yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmalayan 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına konulan Kızılay giyim kutusunun karşısında bulunan bir otomobilin içerisinden inen 5 kişi, kutunun yanına gitti. Giyim kutusunu açan kimliği belirsiz şahıslar, kutu içerisinde vatandaşlar tarafından bırakılan giysileri alarak yere bıraktı. Kıyafetlerin arasından beğendiklerini alan kişiler, beğenmediklerini ise tekrar yere bıraktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde park halindeki otomobil ve kutunun çevresinde duran 5 kişinin kıyafetleri kutunun içerisinden alması ve seçtiği anlar yer aldı.

Araca tıka basa kıyafet doldurmuşlar

Görüntüler ve Kızılay koordinatörünün şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, araç plakasını tespit ederek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süren takibin ardından polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Aracın bagaj kısmında giysi kutusu içerisinden çalınan kıyafetler bulunurken, otomobil bagajının tıka basa kıyafet dolu olduğu görüldü.

Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. - İZMİR