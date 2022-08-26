İzmir'de 54 kök Hint keneviri ve 10 kilogram esrar ele geçirildi

İZMİR'in Kiraz ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 54 kök Hint keneviri ve 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesi kırsalında M.C. adlı kişinin esrar yetiştirdiği bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresi tespit edildi. Harekete geçen ekipler belirlediği adrese drone destekli operasyon gerçekleştirdi. Ev içerisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 54 kök Hint keneviri ve 10 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edilmek üzere ekipler tarafından söküldü. Gözaltına alınan M.C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.