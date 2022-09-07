Bekçiler şüphelendi, elindeki poşetten 1112 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Bekçiler şüphelendi, elindeki poşetten 1112 uyuşturucu hap çıktı

07.09.2022 13:20
Bekçiler şüphelendi, elindeki poşetten 1112 uyuşturucu hap çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde, gece bekçilerinin şüphelenip durdurduğu 1 kişinin elindeki poşette 1112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, gece bekçilerinin şüphelenip durdurduğu 1 kişinin elindeki poşette 1112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli gece bekçileri, saat 03.15 sıralarında devriye görevinde, Yenişehir Mahallesi 1217 Sokak'ta elinde siyah poşet olan bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Durdurulan şüpheli Y.K.'nin elindeki poşette yapılan aramada 1112 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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İzmir'de üzerinde 1112 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı İzmir'de üzerinde 1112 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Hisarcık, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bekçiler şüphelendi, elindeki poşetten 1112 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bekçiler şüphelendi, elindeki poşetten 1112 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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