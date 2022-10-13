144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim - Son Dakika
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144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim

13.10.2022 11:46
144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim

İzmir'in Konak ilçesindeki 144 yıllık bir mezar taşında yazanlar şaşırttı. Henüz 30 yaşına girmeden vefat eden kadının mezar taşında o dönemde domates ve et fiyatları da dahil olmak üzere pahalılık nedeniyle 13 yıl boyunca bamya yediğinin yazdığını ifade eden Ege Üniversitesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Ertan Daş, kadının ayrıca kocasının merhametsizliğinden yakındığını da belirtti.

İzmir'in Konak ilçesindeki 144 yıllık bir mezar taşında, o dönemin domates ve et fiyatlarının yanında, pahalılık nedeniyle mezar sahibinin sürekli bamya yediğinin yazdığı ortaya çıktı.

MEZAR TAŞI BİR HAFIZIN KIZINA AİT

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Dr. Ertan Daş, Konak'taki Aliağa Camisi'nin bahçesinde bulunan mezarlıkta araştırma yaptıklarını belirtti. Dönemin vali, üst rütbeli asker gibi bazı önemli isimlerin mezarlarının da yer aldığı haziredeki bir mezar taşını çok ilginç bulduklarını belirten Daş, bu mezar taşının da bir hafızın kızına ait olduğunu söyledi.

30 YAŞINA GİRMEDEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Henüz 30 yaşına girmeden vefat eden kadının mermerden mezar taşındaki Osmanlıca yazıları günümüz Türkçesine çeviren Daş, mezar taşında şu ifadelerin yazdığını aktardı;

"On para domat, altmış para lahm (et), bir ekmek, yirmi kömür ve bamya idi aşım on üç sal (yıl, sene), bu hal-i yevmiye tamam şükür/ İdub dört evlat ile müdam Urlalı Mustafa Efendi-i brahm/ Tahammül idup sabr ile büküldü belim ayağım baş parmağımda/ Mercimek danesi şişim ömr vefa etmedi otuz yaşım…"

"CEMİLE HANIM'IN EŞİNDEN ÇEKTİKLERİ DE İKİNCİ ÖNEMLİ KONU"

Mezar taşının ait olduğu dönemde domatesin, etin okka ile satıldığını, yer alan fiyatlara göre bir okka etin altı okka domatese eşit olduğuna işaret edildiğini aktaran Ertan Daş, Ege Press'e yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti; "Aliağa Camisi'ndeki bu mezar taşı iki yönden önemli, ilki gıda fiyatları veriliyor. Bütün bu fiyatların ardından hayatını bamya ile geçirdiği yazıyor. Bamya o gün bahçelerde yetişiyor. Devamlı bamya ile beslendiğine göre yoksulluktan da şikayet ediyor. Cemile Hanım'ın eşinden çektikleri de ikinci önemli konu. Eşinin ne kadar merhametsiz biri olduğunu söylüyor. Kocasından şikayet ediyor, dört çocuk vermiş ama eşinden çok çekmiş. Kadınların 135 yıl önce yaşadıklarına da ışık tutuyor."

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