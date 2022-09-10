Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar - Son Dakika
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Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar

10.09.2022 08:19

İzmir'in kurtuluşu nedeniyle dün akşam düzenlenen kutlamada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı'ya yönelik "Gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar." ifadelerini kullandı. Soyer'in bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Kordon Boyu'nda yürüyüş düzenlendi. İzmirliler 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını taşıyarak, Alsancak Limanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.. inlerce kişinin toplandığı Gündoğdu Meydanı'nında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Megastar Tarkan'ın konseri öncesinde telefonlarının ışığını açan vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kutlamalara damga vurdu! Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

SOYER, KONSER ÖNCESİ KONUŞMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Gündoğdu Meydanı'nda kurulan platforma çıkarak konuşma yaptı. Soyer, renkli görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Kutlamalara damga vurdu! Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

"MİLLETİ ATEŞE ATTILAR"

Soyer yaptığı konuşmada "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi." dedi.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Soyer'in yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ne yönelik bazı ifadeleri ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu sözlerin ağır olduğunu belirtti bazıları ise Soyer'e destek verdi.

O yorumlardan bazıları:

Kutlamalara damga vurdu! Tunç Soyer'in 'Osmanlı' ile ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Kutlamalara damga vurdu! Tunç Soyer'in 'Osmanlı' ile ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Kutlamalara damga vurdu! Tunç Soyer'in 'Osmanlı' ile ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Kutlamalara damga vurdu! Tunç Soyer'in 'Osmanlı' ile ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Soyer'e tepki gösterdi. Dağ, paylaşımında, "İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun." ifadelerini kullandı.

Kutlamalara damga vurdu! Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
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Yunanistan, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar - Son Dakika
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