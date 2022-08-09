İzmir'de polisten uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı operasyon - Son Dakika
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İzmir'de polisten uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı operasyon

09.08.2022 11:53
İzmir'de polisten uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı operasyon

İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen çalışma çerçevesinde 4 ayrı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen çalışma çerçevesinde 4 ayrı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 7 Ağustos günü bir markette uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. İş yerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ve tabancaya ait 4 mermi, 2 adet boş şarjör ile 6 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. İş yeri sahibi A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dron ile tespit ettiler

Polis ekipleri, ilçeye bağlı Bahariye Mahallesi'nde E.E. adlı bir kişinin adresinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. 8 Ağustos günü belirlenen adreste dron uçuran ekipler, kenevir bitkilerini havadan tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Yetiştirilen kenevir bitkilerini ele geçiren polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çatılardan çatıya atlayan hırsızdan da uyuşturucu çıktı

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 Ağustos günü konuttan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese giden polisi gören şüpheli M.G., polise yakalanmamak için evlerin çatılarına çıktı. Çatıdan çatıya atlayarak kaçan şüpheli, polis tarafından etrafı sarılınca bir adrese girerek saklanmaya çalıştı. M.G.'nin bulunduğu odadaki kapı arasına bir şey sıkıştırdığını gören polis ekipleri önce M.G.'yi yakaladı; ardından kapı arasını kontrol etti. M.G.'nin sakladığı kağıt içerisinde ise 2,37 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gece gündüz mücadele

Öte yandan, 9 Ağustos saat 04.00 sıralarında ekipler tarafından şüphe üzerine bir motosiklet durduruldu. Motosiklet sürücüsü D.H. ve yolcu konumunda bulunan N.H.'nin üzerinden de metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de polisten uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de polisten uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı operasyon - Son Dakika
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