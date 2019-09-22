Son Dakika Haberleri: İzmir lösemi hastası ayten'e mahallede düğün gibi doğum günü
Son Dakika Güncel Haber

İzmir lösemi hastası ayten'e mahallede düğün gibi doğum günü

30 dakika önce

Lösemi hastası Ayten'e mahallede düğün gibi doğum günüİzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan lösemi hastası 6 yaşındaki Ayten Oruç'a doğum günü kutlaması düzenlemek için mahalleli seferber oldu.

Lösemi hastası Ayten'e mahallede düğün gibi doğum günü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan lösemi hastası 6 yaşındaki Ayten Oruç'a doğum günü kutlaması düzenlemek için mahalleli seferber oldu. Balonlarla süslenen cadde ulaşıma kapatıldı, mahalle sakinlerinden oluşan orkestra müzik yaptı. Başına elbisesine uygun pembe peruk takılan Ayten, gönlünce eğlendi.

Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Kazım Oruç (31) ile Emine Oruç (29) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Ayten Oruç'a, 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi süren Ayten Oruç'a moral vermek için muhtar Hatice Çavdar öncülüğünde mahalle sakinlerince doğum günü eğlencesi organize edildi. Küçük kızın evinin önündeki Yunusemre Caddesi'ndeki etkinlik için yol ulaşıma kapatıldı. Ardından caddenin belirli bölümleri balonlarla süslendi. Gecede, mahalle sakinlerinden oluşan orkestra müzik yaptı. Ayten Oruç ise gün için özel olarak hazırlandı. Kuaföre götürülen ve pembe peruk takılan çocuk, gece için adeta prensesler gibi oldu. Ayten Oruç'un mahalleye gelmesiyle birlikte eğlence başladı. Mahalleli adeta düğün havasında geçen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş de etkinliğe katıldı. Başkan Eriş, gecede minik Ayten'le dans ederek, ona moral verdi. Ayten Oruç'un mutluluğu yüzüne yansırken, o da oynayanlara el çırparak eşlik etti. Ayten Oruç gecede, 'Pamuk prenses' kıyafeti ve pembe bir tuvalet giyerek eğlencesine devam etti.

İzmir lösemi hastası ayten'e mahallede düğün gibi doğum günü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da bir kadın dört bacaklı, üç kollu bir kız çocuğu doğurdu
Düğünde akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı Düğün konvoyunda hatalı sollama yapan şoför 2 kişinin ölümüne 9 kişinin de yaralanmasına neden oldu İptal olan düğünün parasını salon sahibinden geri aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 10:57:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir lösemi hastası ayten'e mahallede düğün gibi doğum günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]