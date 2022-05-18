İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama - Son Dakika
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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama

18.05.2022 00:54

- İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama İzmir'de polis ekipleri tarafından 5 ilçede gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 32'si tutuklandı.

- İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama

İZMİR - İzmir'de polis ekipleri tarafından 5 ilçede gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 32'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonların deşifre edilmesine yönelik 5 aydır sürdürülen saha ve analiz çalışmaları sonucu 13 Mayıs günü 28 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı şafak baskınında toplam 69 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyona havadan polis helikopteriyle destek verilirken, uyuşturucu tacirlerinin kapıları da özel harekat polisleri tarafından koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyona uykularında yakalanan şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyon havadan polis helikopteri ile görüntülenirken, operasyon görüntüleri macera filmlerini aratmadı.

Televizyon programına katılan o isim de gözaltında

Öte yandan operasyonda, ulusal bir kanalda yayınlanan gündüz kuşağı programında 'evli ve bir çocuk annesi kadını, kendi evinde zorla tutarak, zorla madde kullandırdığı' iddiası ile konu edilen ve telefon ile canlı yayına bağlanan A.B. de yakalandı. A.B.'nin evinin her bölümüne güvenlik kamerası yerleştirdiği görülürken, şüphelinin ayrıca; kolluk birimlerinin gerçekleştireceği bir operasyona karşı önlem almak amacıyla evine çıkan sokakları görecek şekilde ayarlanmış ve uzaktan kontrol edebileceği güvenlik kameraları da yerleştirdiği tespit edildi. Adresinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunan A.B.'nin evinde yapılan aramalarda, özel frekanslarını dinleyebilen telsizler ve tabanca fişekleri de ele geçirildi.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir polisinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda esrar-skank maddesi, metamfetamin, sentetik ecza ürünü, 9 tabanca, 1 tüfek ve 28 adet fişek ele geçirildi.

32 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, aralarında A.B.'nin de olduğu 32 şüpheli tutuklandı; 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama

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İzmir'de 69 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama İzmir'de 69 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama Son dakika haberleri... İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama Son dakika haberleri... İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama - Son Dakika
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