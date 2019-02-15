İzmir Yevmiyelerini Alamayan 7 İnşaat İşçisi İntihara Kalkıştı

Yevmiyelerini alamayan 7 inşaat işçisi intihara kalkıştı İzmir
'in Torbalı
İlçesindeki, dört katlı belediye hizmet binası inşaatında taşeron firmaya bağlı olarak çalışan ve 3 aydır yevmiyelerini alamadıklarını ileri süren 7 işçi intihar girişiminde bulundu. Uzun süre yanlarına kimseyi yaklaştırmayıp, olay yerine gelen polislere direnen 7 işçi, diğer işçilerin araya girmesiyle 1 saatlik çaba sonucunda ikna olup, bulundukları yerden indi. Muratbey
Mahallesi'ndeki Torbalı Belediyesi yeni hizmet binası inşaatında taşeron firmaya bağlı olarak, çelik montaj, asma tavan, sıva ve boya-badana işlerinde çalışan toplam 60 işçiye iddiaya göre 1 ile 3 ay arasında değişen sürelerde yevmiyeleri ödenmedi. Kişi başı toplam 3 bin ile 25 bin lira arasında alacağı olan işçilerden 7'si bugün çalıştıkları dört katlı inşaatın tepesine çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Maaşları ödenmediği için evlerine ekmek götürümediklerini belirten işçiler, taşeron firma yetkilileri ve belediyeye tepki gösterdi. Diğer işçilerin ve çevredekilein durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman inşaattan sarkan işçiler yürekleri ağza getirirken, yanlarına polisleri de yaklaştırmadı. Polis
, işçileri ikna edemeyince, aşağıdaki diğer işçilerden yardım istedi. Tepedeki arkadaşlarını cep telefonu ile arayan işçiler, 1 saat süreyle ikna etmeye çalıştı. Görüşmenin ardından ikna olan 7 işçi, bulundukları yerden indi. İşçilerin inmesiyle herkes rahat bir nefes aldı. Aşağıdaki çelik montaj işçilerinden Hüseyin Küçük, her gün Menemen
'den Torbalı'ya çalışmak için gittiklerini belirterek, Daha önce de alacaklarımız ödenmedi. Şimdi yine mağdur edildik. Sadece binanın tepesine çıkan 7 arkadaşımız değil. Aynı durumda olan toplam 60 işçiyiz. Ekmek alacak paramız yok dedi.
İşçi temsilcilerinden Şiho Erekli de Aynı zamanda inşaatta asma tavan işçisi olarak görev yapıyorum. 3 aydır yevmiyelerimizi alamıyoruz. Bizleri ne arayan ne de soran var. Otomobilimi satıp, bazı işçilerin parasını cebimden ödedim. Ama mağduriyetim giderilmedi. İnşaatın tepesine çıkan arkadaşlarımız gibi biz de mağduruz dedi.