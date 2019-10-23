İzmirli çocuk piyanistin başarısı
1 saat önce
İzmirli çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD)-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması'nda finale kalan en genç besteci olmayı başardı.
İzmirli çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD)-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması'nda finale kalan en genç besteci olmayı başardı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:04
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