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İzmirli çocuk piyanistin başarısı

1 saat önce

İzmirli çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD)-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması'nda finale kalan en genç besteci olmayı başardı.

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İzmirli çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD)-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması'nda finale kalan en genç besteci olmayı başardı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:04 
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